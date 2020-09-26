"بلومبرج" تفضح أردوغان: يهاجم ماكرون علنا ويطلب مساعدته في الخفاء

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:00 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
دعاء جمال
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فضحت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم السبت، سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما طلب من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الموافقة على إمداد أنقرة بمنظومة دفاعية أوروبية حديثة. 


يأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين من توجيه الإمبراطور العثماني تحذير شديد اللهجة إلى الأخير بسبب دعمه لموقف اليونان والتنقيب في شرق المتوسط.


وشددت الوكالة الأمريكية على أن أردوغان وجه رسالة إلى الرئيس "ماكرون" بأنه سيواجه مشكلات معه شخصياً، متهماً إياه بـ"الجهل وتحريض اليونان والعبث بمصالح تركيا".


ونقلت "بلومبرج" عن مسؤولين أتراك مطلعين أن "أردوغان" طلب في مكالمة هاتفية جرت الثلاثاء الماضي، من "ماكرون" التخلي عن معارضته للتعاون مع أنقرة في إنتاج المنظومة الدفاعية، التي تصنعها شركة "يوروسام" الأوروبية، وفقاً لـ"سبوتنيك".


ومن ناحيته، بين مسؤول في الرئاسة الفرنسية، أن "ماكرون رد على هذا الطلب بأنه يتعين على تركيا توضيح أهدافها في سورية قبل بحث تصدير المنظومات الدفاعية الأوروبية إليها".


وكانت تركيا قد تفاوضت مع فرنسا في السنوات الأخيرة، بشأن إمكانية مشاركة تركيا في إنتاج المنظومة الصاروخية الأوروبية المتطورة، ونشر هذه الصواريخ في أراضيها.الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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