فشل كومان.. برشلونة يرفض التعاقد مع "سفاحي أوروبا"





مازال المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة يُشعل الأجواء داخل الكامب نو، منذ الإطاحة بالثلاثي إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ولويس سواريز خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





ووضع المدرب الهولندي نفسة في مأزق كبير خاصة في ظل صعوبة التعاقد مع مهاجم جديد، لخلافة سواريز قبل تسعة أيام من غلق سوق الإنتقادات الصيفية الحالي.





ونشرت صحيفة " موندو ديبورتيفو " تقريرا تُكد خلاله رفض المدرب الهولندي التعاقد مع أحد الثاني إيدنسون كافاني وإيدين دجيكو في الفترة الحالية.





ويعد كافاني أهل الأوراق المتاحة لتعويض سواريز، خاصة أن الصفقة لن تكلف برشلونة سوي راتب المهاجم الأوروغوياني فقط، وذلك بعد إنتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.





بينما جاء البوسني دزيكو كحل مؤقت أيضاً بعد طلب الرحيل عن روما الإيطالي وفشل إنتقاله إلى السيدة العجوز، بعد تعاقد البيانكونيري مع الإسباني ألفارو موراتا قادما من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.



