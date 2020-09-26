خالد الجندي: القرآن يقود حملة تجديد الفكر الديني عند الناس (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن الكريم يقود حملة تجديد وتغيير الفكر عند الناس، مشددًا على أن تجديد الخطاب الديني ليس أمر جديد، منوهًا بأن القرآن الكريم يجدد الفكر الديني حتى عند المتواجدين بجوار البيت الحرام.



وأكد "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الله سبحانه وتعالى في قوله:" وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ "، كان يوجه سهام النقد للذين يحرفوا العبادة عن مضامينها، فالعبادة ليست بالصياح والزعيق والدوشة، ومن يفعل ذلك يؤذي غيره، مناشدًا بعدم إذاعة التواشيح قبل صلاة الفجر، والاكتفاء بالآذان فقط لعدم إزعاج المواطنين.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن العبادة هدوء ووقار واحترام وجلال ونور.



وتعد أفضل صدقة جارية هي التي تستمر طويلا وتجلب لصاحبها الثواب العظيم سواء كان حيا أو ميتا، وأفضل صدقة جارية هي التي يفعلها صاحبها بنية صادقة وخالصة لوجه الله تعالى.. حيث أعدّ الله عظيم الأجر للمتصدقين ووعدهم بأن يخلف عليهم طالما أنفقوا في سبيل الله عز وجل.



قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن أفضل صدقة جارية هي التي تنفع صاحبها في الدنيا قبل الآخرة، لأنها بقدر نفعها للغير وامتداد هذا النفع يكون لصاحبها الأجر ممتدًا إلى ما بعد موته إلى يوم القيامة.



وأوضح "عاشور"، في إجابته عن سؤال: "ما أنواع الصدقات الجارية؟ وهل هناك صور مفضلة عن غيرها؟"، أن الصدقة الجارية هي صدقة يُعطيها الشخص، فتدوم منفعتها غالبًا، حيث يستمر نفعها حتى بعد موت الإنسان، ويدوم أجرها بدوام نفعها، وهي تنفع من شخصين، أولهما حي يقوم بها في حال حياته ويمتد نفعها إلى ما بعد مماته، وهذه من أجمل الصور، وثانيهما يقوم بها ذوو رحم أو أقارب وأحباب وأولياء عن شخص مات ولم يقم بصدقة جارية.



وتابع: أنواع الصدقة كثيرة وجميعها تدخل تحت حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ"، منوهًا بأن أي عمل يندرج تحت هذه الثلاث، يكون صدقة جارية.



وأضاف أن البعض قال إنهم عشرة خصال وردت في الأحاديث الأخرى ونجد أنهم جميعًا يندرجون تحت تلك العناوين الثلاثة، لافتًا إلى أن الولد الصالح والعلم المنتفع به هي الصدقات الجارية، وكأن العنوان واحد وهو الصدقة الجارية.

