في ذكرى ميلادها.. مالا تعرفه عن ثريا حلمي صاحبة الـ300 مونولوج

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يحل اليوم الذكرى الـ97 لميلاد الفنانة الراحلة ثريا حليم، صاحبة الـ300 مونولوج والتي صاحبت إسماعيل ياسين في أعماله الكوميدية فكانا ثنائي الكوميديا.

ولدت ثريا حلمي في عائلة فنية، حيث كان والدها يعمل متعهد للفرق الفنية فى الأافراح والحفلات، وكانت تعمل أختها مطربة، وكانت تذهب للمسرح وتصعد لخشبة المسرح وتقوم بتقديم وصلات غنائية.

قدمت ثريا حلمي أكثر من 300 مونولوج وكان أبرزهم "اديني عقلك"،"ياسيدي عيب".

ومن أبرز مشاركتها الفنية "إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة"، "صائدة الرجال"، "زقاق المدق"، "دلال المصرية"، "الأرملة"والشيطان"، و"حكايات هي وهو ".

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