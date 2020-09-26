بكلمات مؤثرة.. صلاح عبدالله ينعى المنتصر بالله

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرص الفنان صلاح عبدالله ، على نعى الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي توفي اليوم بالأسكندرية، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت صلاح عبدالله صورة الراحل المنتصر بالله، وعلقت عليها قائله:" لما وصلني خبر وفاتك كان عندي حل من اتنين يا أعيط يا أضحك ولو عيط يا علي علي رحيلك يا حبيبي يا علي علي تقصيرنا في حقك الفترة الأخيرة ولو ضحك ياعلي حالنا ياعلي أحلي ذكرياتنا ، ودلوقتي دموعي بتدعيلك ، ربنا يرحمك ويصبر قلب العزيزة مراتك والغاليين بناتك يا أحلي مونتي في حياتنا.

يذكر أن من أشهر أعمال الراحل التليفزيونية، "أبناء ولكن" "أيام المنيرة" "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات :"شارع محمد على" ويعتبر من أبرز الممثلين الكوميدين في جيله.

وقدم الفنان المنتصر بالله خلال مشواره الفنى العديد من الاعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى حيث ولد ​المنتصر بالله​ رياض السيد في 21 فبراير عام 1950، وعن إسمه قال إن والده توفي له 3 أولاد أسماهم جميعا "عزت"، فقرر إذا أنجب أن يختار إسمًا فيه كلمة الله، وبالفعل أنجب ولدًا وأسماه "المعتز بالله"، وحينما أنجب ولدًا آخر إعتبره انتصارًا فأسماه المنتصر بالله، كما أطلق على باقي أشقائه المحفوظة بالله وإكرام بالله ونعمة بالله.

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