تعرف على مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يسعي فريق الزمالك لحسم "وصافة" بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، لضمان حجز مكان في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل، خاصة وأنه لا تزال المنافسة مشتعلة بينه ونادي بيراميدز على المركز الثاني قبل 5 جولات على انتهاء المسابقة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم لإنسحابه من لقاء القمة بالدور الأول أي أن رصيده الفعلي حاليا 55 نقطة، ويتفوق بفارق نقطة وحيدة عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

وحسم النادي الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي للمرة 42 في تاريخه بعدما اعتلي صدارة الترتيب برصيد 76 نقطة، متفوقا بـ21 نقطة عن فريق الزمالك صاحب المركز الثاني.

ويتبقي لفريق الزمالك 5 مواجهات قوية في بطولة الدوري الممتاز بالموسم الحالي وهي كالتالي:-

- 27 سبتمبر: الزمالك × الجونة (الجولة 30) - 8:00 مساءًا – ستاد القاهرة الدولي
- 1 أكتوبر: الزمالك × المصري (الجولة 31) – 8:00 مساءًا – ستاد برج العرب
- 8 أكتوبر: الزمالك × وادي دجلة (الجولة 32) – 8:00 مساءًا – ستاد القاهرة الدولي
- 12 أكتوبر: الزمالك × حرس الحدود (الجولة 33) – 8:00 مساءًا – ستاد المكس
- ولم يتحدد موعد مباراة الزمالك × الإسماعيلي في (الجولة 34) حتي الآن.

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