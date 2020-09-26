الهلال السعودي يقرر التصعيد ضد الاتحاد الآسيوي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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علم موقع الفجر الرياضي من مصادره المطلعة وجود نية لدى إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لتصعيد الأمر لمحكمة التحكيم الرياضي وذلك بعد أن تم رفض الإتحاد الآسيوي لمذكرة الإحتجاج التي قدمها الزعيم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي أن الأمر مُتوقع ان يتم رفض المذكرة من جانب الأتحاد الآسيوي لأنه لم يبدي أي مرونة مع الفريق خلال الآونة الأخيرة وقرر الإستبعاد من البطولة.

وتابع " إدارة الزعيم لن تقف مكتوفة الأيدي عن حقها وستصعد الشكوى إلى محكمة التحكيم الرياضي من أجل إسترداد الحقوق خاصةً انه ليس من الإنصاف إستبعاد الفريق بمثل هذه الطريقة بعد أن كنا متأهلين بشكل رسمي.

وأنهى " مشكلة القائمة خارجة عن أرادتنا فالفريق يتوفر على أكثر من مصاب بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " وعجزنا عن توفير القائمة الكاملة للمشاركة في لقاء شباب الاهلي دبي.

يُذكر أن الإتحاد الآسيوي قد أعلن إستبعاد الهلال بشكل رسمي من البطولة بعد أن فشل الفريق في توفير قائمة تضم 13 لاعب وذهب لملعب مباراة شباب أهلي دبي بـ11 لاعباً فقط منهم ثلاثة حراس مرمى.

 

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