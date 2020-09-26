المنيا يفوز على تليفونات بنى سويف بثلاثية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:26 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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سقط الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بني سويف فى فخ الهزيمة بملعبه باستاد بنى سويف الرياضى أمام ضيفه المنيا بنتيجة ١/٣ .

ورغم البداية المميزة لتليفونات بنى سويف إلا أن المنيا نجح فى إحراز الهدف الاول لفريقه بالدقيقة ٨ بالشوط الاول من ركلة جزاء.

وعكس سيطرة التليفونات على اللعب بوسط الملعب إلا أن محمد سمارة نجح فى إحراز الهدف الثانى للمنيا بتسديدة مباغتة ارتطمت بأحد لاعبي التليفونات وسكنت الشباك .

وبالشوط الثانى نجح محمود عبده فى إحراز الهدف الاول لتليفونات بنى سويف بالدقيقة الخامسة ووسط محاولات إدراك التعادل للتليفونات نجح محمد سمارة فى إحراز الهدف الثالث للفريق المنياوى .

وشهدت المباراة بالكامل العديد من الاعتراضات التحكيمية خاصة من جانب مسوؤلى التليفونات نتيجة احتساب العديد من القرارات العكسية وعدم الانسجام بين طاقم حكام اللقاء .

تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى ابو العينين شحاته بدأ المباراة بتشكيل مكون من مصطفى حسن ومحمود عبده ومحمود مبارك وأحمد النحاس وأحمد فتحى وأحمد شحاته وأحمد رضا ونانا كوامى ومحمد رجب ومحمد كارم ومروان رمضان .

فيما بدأ المنيا بقيادة مديره الفنى شديد قناوى المباراة بتشكيل مكون من عبد الكافى رجب ومحمود المنشاوي وبدوى محروس وايمن ناصر ومصطفى شعبان والحاج باه ومحمد شديد ومحمد سمارة وبدوى عاشور وعمرو عثمان ومحمد على صادق .

وخلال المباراة حصل احمد النحاس ونانا كوامى ومروان رمضان لاعبي التليفونات على الكارت الاصفر بجانب ابو العينين شحاته المدير الفنى للفريق وحمدى فاروق المدرب .

كما حصل ايمن ناصر ومصطفى شعبان وأحمد علي سيد وأحمد كامل لاعبي المنيا على الكارت الاصفر .

وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من عمرو السيد، وعلاء عبد الباسط، وعربي احمد، واسلام نبيل حكما رابعا، وشوقى الجبالى مراقب لجنة المسابقات، وياسر سيد مراقب لجنة الحكام .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المنيا للنقطة ٢٥ فيما توقف رصيد التليفونات عند النقطة ٢٣

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