«الصحة»: أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية عبرتطبيق "موعد"

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كشفت وزارة الصحة، كيفية أخذ مصل الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أنه يمكن تحديد موعد عبر تطبيق «موعد».



وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يمكنكم حجز موعد عبر تطبيق (موعد)». مشيرة إلى رابط تطبيق (موعد) كالتالي:



وأوضحت وزارة الصحة أنه يمكن الاتصال بالرقم المجاني (937) واختيار الرقم (4) لخدمتك.



ووجه أحد المواطنين استفسارًا حول وجود حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا والأماكن التي من الممكن أن يأخذ فيها المصل.