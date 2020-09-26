«الصحة»: أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية عبرتطبيق "موعد"

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

كشفت وزارة الصحة، كيفية أخذ مصل الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أنه يمكن تحديد موعد عبر تطبيق «موعد».

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يمكنكم حجز موعد عبر تطبيق (موعد)». مشيرة إلى رابط تطبيق (موعد) كالتالي:

وأوضحت وزارة الصحة أنه يمكن الاتصال بالرقم المجاني (937) واختيار الرقم (4) لخدمتك.

ووجه أحد المواطنين استفسارًا حول وجود حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا والأماكن التي من الممكن أن يأخذ فيها المصل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لزيدان قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يكشف حقيقة عرض الشباب السعودي لضم نجم الفريق

منذ 38 دقيقة

هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه

منذ حوالي 9 ساعات

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ 40 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 6 دقيقة

كلوب يتغنى بنجم ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

ليس أزارو.. مهاجم الأهلي مطلوب في الخليج والأحمر يحسم الموقف

منذ حوالي 5 ساعات

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يستهدف ضم نجم روما

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تعرف على تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رغم تألقه مع آرسنال.. أرتيتا يصدم النني

منذ حوالي 4 ساعات

الجوهرة تشعل أوروبا.. عرض الـ 150 يورو يُرفض من برشلونة

منذ 36 دقيقة

وليد سليمان يرد على بيان محمد يوسف بشأن تدريبه للأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"الصحة" تحيل الرافضين لتطعيم الإنفلونزا للشؤون القانونية

توصية مهمة من مستشار الرئيس بشأن الشتاء المقبل (فيديو)

خبير: مصر لديها احتياطي كبير من مصل الإنفلونزا الموسمية

تعرف على سعر مصل الإنفلونزا الرباعي

"صحة البرلمان" توضح أهمية مصل الأنفلونزا الموسمية لأصحاب الأمراض المزمنة

نصيحة للراغبين في الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية (فيديو)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

04:57 م

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

04:48 م

ضربة موجعة لزيدان قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس

03:49 م

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

01:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»