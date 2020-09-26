بتروجت يخطف تعادل مثير أمام كوكاكولا بالقسم الثاني



وادار المباراة الحكم جلال محمد أحمد، ويعاونه كلا من محمود مصطفى، محمد الدسوقي، محمد عبدالوهاب، خالد السمان



انتهت، منذ قليل، مباراة كوكاكولا وبتروجت، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة 19 للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني.شهد بداية الشوط الأول، استحواذ كامل لفريق بتروجت في نصف ملعب كوكاكولا، واضاع فريق بتروجيت العديد من الفرص المؤكدة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين .ومع بداية الشوط الثاني، قام كوكاكولا، بإجراء تبديل بخروج اللاعب كريم عرفات ونزول اللاعب محمد علاء لالا، كما إجراء علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق بتروجت، تبديل بنزول محمود فليكس .وحصل اللاعب احمد ربيع على انذار في الدقيقة 6، كما حصل اللاعب محمود عماد على انذار أيضا في الدقيقة 8.ونجح اللاعب جابر سالم، في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 9 من عمر الشوط الثاني.واجرى فريق بتروجت تبديلين بنزول الثنائي محمود ربيع وأحمد كمال، فيما احري ثلاث تبديلات نزول اكرم عبدربه، وأحمد سعيد بندق، ومحمود بلية.وسجل محمود ربيع القط لاعب بتروجيت، هدف التعادل لفريقه في شباك كوكاكولا من تمريرة محمود فليكس، في الدقيقة 37 من عمر الشوط الثاني.وحصل سيد صلاح لاعب كوكاكولا، على انذار بعد تدخله مع لاعب بتروجيت في الدقيقة 40 .ومع نهاية المباراة تم طرد علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق بتروجت.وبدأ فريق كوكاكولا بالتشكيل التالي : محمد علي ميلا، كريم عرفات، معتز نجيب، أحمد عبدالمنعم، احمد حسن، كريم حلاوة، أحمد الحسيني، سيد صلاح، اريك، جابر سالم، محمد جدو .فيما جاء تشكيل بتروجيت كالتالي: محمد ابو النجا، حسان حسن، أحمد ربيع، خالد عبدالرزاق، سامح إبراهيم، احمد السباعي، محمود عماد، رشاد المتولي، اسلام سمير، ايزيكا، مصطفى معوض .التعادل رفع رصيد الفريق البترولى إلى 33 نقطة بالمركز الثاني، ورفع كوكاكولا رصيده الى 19 نقطة.