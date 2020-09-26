إسلام إبراهيم يهنئ ريهام حجاج بمناسبة عيد ميلادها

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حرص الفنان إسلام إبراهيم علي تهنئة ريهام حجاج بعيد ميلادها ، حيث نشر إسلام إبراهيم مجموعة صور جمعتهما وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام.



ووجه لها تهنئة خاصة قائلاً:"كل سنة وانتي طيبة يا ريكو وعقبال مليون سنة ، عيد ميلاد الريكو وعودة إلي التسعينات.



واحتفلت الفنانة ريهام حجاج، بعيد ميلادها الـ34، في مدينة الشيخ زايد، بحفل كبير بحضور عدد كبير من نجوم الفن.



وحضر حفل عيد ميلاد ريهام حجاج الفنان ماجد المصري وزوجته، والفنانة نيللي كريم، وخطيبها والفنانة لبلبة، وعبير صبري، ومنة فضالي، ونسرين إمام زوجة المنتج تامر مرسي، كما ظهرت لأول مرة خطيبة أمير شاهين، بعد الخطوبة مع النجمة إلهام شاهين.