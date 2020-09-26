صحة الحيوان: مصر بها 15 مليون كلب ضال وقتلهم ليس حلا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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قال الدكتور حسن عيدروس ممثل مصر بالمنظمة العالمية لصحة الحيوان، سعدت بالدعوة الكريمة، فالسعار مرض خطير جدا وهناك 50 ألف وفاة سنوية على مستوى العالم بسبب السعار، ووزاة الصحة بمفردها لن تستطيع القضاء على المرض فى اى بلد فى العالم وكذلك الطب البيطرى بمفرده لن يسطتيع القضاء على المرض بمفرده.

وأكد عيدروس المؤتمر البيطرى المجتمعى الثالث احتفالا باليوم العالمى للسعار "داء الكلب"، على التعاون بين الصحة والطب البيطرى والبيئة والمجتمع واصحاب المصلحة حتى نستطيع القضاء على هذا المرض، فمفتح المرض الكلاب الضالة ومصر بها 15 مليون كلب ضال وقتلهم ليس حلا لأنها تستطيع بالتكاثر للرجوع للعدد مرة اخرى خلال سنة، يجب القضاء على سبل الإعاشة للكلاب الضالة حتى تختفى كما تفعل الكثير البلاد، القضاء على فضلات المجازر وفضلات المطاعم والقمامة بهذه الطريقة تختفى الكلاب الضالة فنحن لا نستطيتع تعقيم 15 مليون كلب ضال.


وانطلق المؤتمر البيطرى المجتمعى الثالث احتفالا باليوم العالمى للسعار "داء الكلب"، والذى تقيمه جمعية حماية البيئة والحيوان، بمشاركة النقابة العامة للأطباء البيطريين.

وتهدف الإحتفالية للتوعية والحد من خطورة مرض السعار (داء الكلب)، ومايسببه من خسائر في الحيوانات وخسائر في الأرواح البشرية، وأيضا تأثيره على الاقتصاد القومى، وأهم الوسائل والآليات الخاصة بمكافحة هذا المرض الخطير.


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