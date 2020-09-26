كل سنة وانتي طيبة يا ريكا.. حسام داغر يهنئ ريهام حجاج بعيد ميلادها





حيث نشر حسام مجموعة صور جمعتهما وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام.





ووجه لها تهنئة خاصة قائلاً: "كل سنة وانتي طيبة يا ريكا يا حبيبة قلبي وديما قمر ومنورة الدنيا يا حبيبتي يا جدعة وسكر وكل حاجة حلوة ، اليومكان يجنن ، اشوفك ديما مبسوطة يارب".





والجدير ذكره أن ريهام حجاج شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لما كنا صغيرين" ، والتي حققت خلاله نجاحاً كبيراً ،ويقوم ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميده ونسرين امين وكريم قاسم ومحمود حجازي ومنة فضالي.







وتدور أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" عن جريمة قتل تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها من خريجي الجامعة الأمريكية رأسا على عقب، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

حرص الفنان حسام داغر علي تهنئة ريهام حجاج بعيد ميلادها ال 34 .