مني محرز: دور الطبيب البيطرى منع الأمراض عن الإنسان

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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قالت منى محرز – نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية السابق – اشكر زملائى من الطبيب الصغير بالوحدة البيطرية لانهم من يظهرون صوة الطبيب البيطرى ودوره فى المجتمع الى اكبر طبيب بيطرى، وسؤالى كيف يشعر بنا الناس الا اذا عرفنا جيدا قيمتنا، الانسان الذى يشعر بقيمة مهنته ورسالته يحترمه الجميع، فالطبيب البيطرى مهنة انسانية وتهتم بصحة وسلامة المواطنين لان 80% من الامراض فى الانسان تنتقل عن طريق الحيوان.

وأكدت خلال المؤتمر البيطرى المجتمعى الثالث احتفالا باليوم العالمى للسعار "داء الكلب"، ان دور الطبيب البيطرى منع الامراض عن الانسان وسلامة وبينة المواطن المصرى، ودورنا الكبير فى توفير البروتين الحيوانى والامن الغذائى والاقتصاد القومى ومساعدة البسطاء فى تنمية ثروتهم الحيوانية، فالطبيب البيطرى اساسى فى المجتمع فهو يحمى حدودنا فى المحاجر من الامراض الوافدة، وكذلك المعامل البحثية والخدمات البيطرية، فالطيب البيطرى له دور صحى واقتصادى مهم فى المجتمع، ومن يقوم بعمل اللقاحات والمختص فيها هو الطبيب البيطرى ويكفيه هذا.

وانطلق المؤتمر البيطرى المجتمعى الثالث احتفالا باليوم العالمى للسعار "داء الكلب"، والذى تقيمه جمعية حماية البيئة والحيوان، بمشاركة النقابة العامة للأطباء البيطريين.

وتهدف الإحتفالية للتوعية والحد من خطورة مرض السعار (داء الكلب)، ومايسببه من خسائر في الحيوانات وخسائر في الأرواح البشرية، وأيضا تأثيره على الاقتصاد القومى، وأهم الوسائل والآليات الخاصة بمكافحة هذا المرض الخطير.


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