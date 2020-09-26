الجوهرة تشعل أوروبا.. عرض الـ 150 يورو يُرفض من برشلونة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمود صبري
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد تلقي عرض لا يمكن رفضة من أجل رحيل لاعبة الشاب أنسو فاتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويعد فاتي الوريث الشرعي للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والذي أثبت خلال الموسم الماضي أنه موهبة تستحق التقدير في تشكيل البلوغرانا.

ووفقاً لصحيفة " ماركا " فإن خورخي مينديز وكيل أعمال النجم الشاب قد جلب عرض بقيمة 125 مليون يورو + 25 مليون متغيرات من أجل فاتي لكن قوبل بالرفض من قبل إدارة البلوغرانا.

ويحاول برشلونة بكل الطرق الاحتفاظ باللاعب صاحب الـ 17 عام داخل الكامب نو، وهو ما دفع إدارة النادي خلال الفترة الماضية إلى ترقية عقد اللاعب إلى البطاقة الاحترافية، بقيمة كسر شرط جزائي تقدر بـ 400 مليون يورو.

يذكر أن فاتي قد قام بالتوقيع مع خروخي مينديز خلفا لخورخي ميسي من أجل تحسين جودة تسويقة مستقبلا داخل القارة العجوز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فاتي برشلونة اخبار برشلونة

أخبار تهمك

هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه

منذ حوالي 9 ساعات

كلوب يتغنى بنجم ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة لزيدان قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس

منذ أقل من ساعتين

الجوهرة تشعل أوروبا.. عرض الـ 150 يورو يُرفض من برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يكشف حقيقة عرض الشباب السعودي لضم نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ حوالي 17 ساعة

رغم تألقه مع آرسنال.. أرتيتا يصدم النني

منذ حوالي 4 ساعات

وليد سليمان يرد على بيان محمد يوسف بشأن تدريبه للأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

ليس أزارو.. مهاجم الأهلي مطلوب في الخليج والأحمر يحسم الموقف

منذ حوالي 4 ساعات

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ نصف ساعة

ريال مدريد يستهدف ضم نجم روما

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. ميسي ينصب السيرك في إسبانيا

أنسو فاتي يمنع نيمار من دخول برشلونة

فاتي وشقيق ميسي.. 5 أسباب تقضي على حلم "نيمار" في برشلونة

برشلونة ضد بوروسيا دورتموند.. التاريخ يغازل أنسو فاتي

مانشستر يونايتد يجهز لصفقة تاريخية من أجل موهبة برشلونة

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

04:57 م

ضربة موجعة لزيدان قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس

03:49 م

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

04:48 م

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

01:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»