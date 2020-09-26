جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

أثار واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن قام بإرسال رسالة لمدرب الأهلي الجديد.

ويرى سليمان أن محمد يوسف المدير الفني الأسبق للفريق الأجدر بتولي تدريب المارد الأحمر وقيادة السفينة بعد ظهور أنباء تفيد برحيل السويسري رينيه فايلر خلال الأول من شهر أكتوبر الجاري.

وكتب سيلمان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك موجهاً رسالته لمحمد يوسف " والله يا كابتن حضرتك تستاهل كل خير، وقدها وقدود ربنا يارب يوفقك وتستحقها عن جدارة، وجدير بها، وزي ما عملتها في 2013، إن شاء الله قادر تعملها في 2020".

ويُعتبر محمد يوسف المدير الفني الأخير الذي نجح في قيادة الأهلي للحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا 2013 وجاءت رسالة سليمان بعد أن أكد يوسف ترحيبه بخلافة فايلر على الرغم من عدم دخول الاهلي في مفاوضات معه إلى الآن.

وبعد التعليق ثارت الجماهير الأهلاوية على اللاعب بسبب تعليقه على واحدة من الأمور التي تخص الإدارة ولا علاقة للاعبين بها.