معهد البحوث وصحة الحيوان: لابد أن يكون هناك قاعدة بيانات حقيقية لكل الأمراض لوضع الحلول

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
آيات عامر - أسماء قورة
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قال الدكتور ممتاز شاهين – رئيس معهد البحوث وصحة الحيوان – أنقل دعم القيادة السياسية ممثلة فى معالي وزير الزراعة للمؤتمر ونتمنى للمؤتمر النجاح، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى التوعية من خطورة مرض السعار "داء الكلب" وما يسببه من خسائر فى الحيوانات والأرواح البشرية وتأثيره الكبير على الاقتصاد القومى، فمشكلة السعار تؤرق المجتمع بصفة عامة وهناك اجراءات كثيرة لكنها لم تنه هذه المشكلة وقام المختصين بتقديم مقترحات وشرحها المختصين اليوم ويجب ان تتوحد كل هذه المقترحات وتوضع استراتيجية موحدة للقضاء على هذا المرض، فهذا المرض مسئولية المجتمع كله وليس مسئولية الطب البيطرى فقط، ويحتاج الى منظومة مجتمعية ومجهودات وتضافر كل الجهات ومنها الجمعيات الاهلية وكل شخص فى المجتمع مسئول عن كيفية السيطرة على المرض.

وأشار خلال المؤتمر البيطرى المجتمعى الثالث احتفالا باليوم العالمى للسعار "داء الكلب"، أن مشكلة السعار فى مصر فى اننا نتحدث لبعضنا بعض، فى حين ان العالم يبحث عن تعاون دولى للوصول لشعار صحة واحدة، والصحة الواحدة تتركز فى ثلاث وزارات وهم الصحة والزراعة والبيئة وهم ركائز رئيسية، ولكن هذه المنظومة تحتاج الى مساعدة وزارة التنمية المحلية وتنفيذ اجراءات الاستراتيجية الموحدة فى المكافحة بالاضافة الى التعليم العالى والبحث العلمى والمجتمع المدنى لوضع حلول واقعية تنهى على المرض، ويتحد الجميع لهدف السيطرة على المرض، وان تكون هناك قاعدة بيانات حقيقية لكل الامراض لاتخاذ قرار التحصين والاستراتيجية الواقعية ووضع الحلول الحقيقية التى تسيطر على المشكلة، وكل الشكر والتقدير للجنة المنظمة والدعوة الكريمة.

وانطلق المؤتمر البيطرى المجتمعى الثالث احتفالا باليوم العالمى للسعار "داء الكلب"، والذى تقيمه جمعية حماية البيئة والحيوان، بمشاركة النقابة العامة للأطباء البيطريين.

وتهدف الإحتفالية للتوعية والحد من خطورة مرض السعار (داء الكلب)، ومايسببه من خسائر في الحيوانات وخسائر في الأرواح البشرية، وأيضا تأثيره على الاقتصاد القومى، وأهم الوسائل والآليات الخاصة بمكافحة هذا المرض الخطير.



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