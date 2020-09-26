الطفل مهند: الوزير أهداني أول نسخة من مادة احترام الآخر (فيديو)

قال الطفل مهند عماد الدين، صاحب مقترح تدريس مادة احترام الأخر، إنه خلال فاعليات احتفالية "قادرون باختلاف" الذي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناقش مع زملائه وأصدقاءه بالاحتفالية حول المشكلات التي يتعرضوا لها في مدارسهم.





وأضاف "عماد الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، أنه انفعل لما يتعرض له أصدقاءه من تنمر وعدم قبول الأخر لهم، مما دفعه للتقدم بهذا المقترح للرئيس عبد الفتاح السيسي، متوجهًا بالشكر للمهندسة أمل مبدي، رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية التي أتاحت له الفرصة للحديث أمام الرئيس.





وتابع "صاحب مقترح تدريس مادة احترام الأخر"، أنه كان قلق من الحديث أمام الرئيس، لكن رهبته اتكسرت، منوهًا بأنه تم طباعة كتاب احترام الأخر، وتم منحه أول نسخة منه بإهداء له من وزير التعليم، وطلب منه توصيل القصص المتواجدة بداخله لجميع أصدقائه، فقام بمساعدة والدته بإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ليحكي لأصدقائه جميع القصص المتواجدة بكتاب احترام الأخر.





وتستعد وزارة التربية والتعليم، لقدوم العام الدراسي الجديد، بتوفير بوابات تعقيم في المدارس، لحماية الطلاب والمعلمين من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.





وتلزم وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس ملزمة بتوفير أدوات التعقيم وتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع دخول العام الدراسى الجديد.





ومن المقرر تحقيق التباعد بين الطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية وارتداء الكمامات واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.





وتقرر وزارة التربية والتعليم، تخفيف الكثافات الطلابية في المدارس في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء فيروس كورونا.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك ضرورة للاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم التراخي في الالتزام بها.





وهناك توجيهات، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، داخل المنشآت التعليمية، والحرص على النظافة والتباعد الاجتماعي واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.





كما يرجى الحرص على شرب من ٨- ١٠ أكواب مياه في اليوم للمحافظة على رطوبة الجسم، وتناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.





وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.





وأقر المجلس الأعلى للجامعات، أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17 أكتوبر 2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21يناير 2021.





وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23 يناير 2021 حتى الخميس 4 فبراير2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.





وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي، من يوم السبت 6 فبراير 2021 حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 20 فبراير 2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10يونيو 2021.



