مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني السعي للحصول على خدمات سيرجينو دست نجم أياكس أمستردام الهولندي من أجل قيادة الناحية اليمنى عقب رحيل البرتغالي نيلسون سيميدو لولفرهامبتون الإنجليزي.

وكان الفريق الإنجليزي قد أعلن ضم سيميدو مقابل 30 مليون يورو بجانب وجود مبلغ 10مليون آخرين كمتغيرات.

وقالت صحيفة " سبورت " أن المفاوضات بين برشلونة وأياكس باتت أسرع خلال الأيام القليلة الماضية للحصول على خدمات الظهير الأيمن الأمريكي.

ويخوض برشلونة أولى اللقاءات في الليجا وذلك ضد فياريال بعد أن غاب عن أولى الجولات بسبب إنهاء الموسم متأخراً بفضل مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

وأنهت سبورت تقريرها أن دست قد حسم بالفعل قراره بالإنضمام إلى برشلونة ومن المُنتظر أن تنتهي الصفقة خلال الاسبوع الجاري على أقصى تقدير.

يُذكر أن بايرن ميونخ كان ينافس برشلونة على ضم اللاعب صاحب العشرين عاماً لكن وجهته حسمت الأمور.

 

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دست برشلونة النيل الدوري الاسباني

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