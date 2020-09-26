اندلاع حريق هائل بمخازن شركة "سوناك" في دمنهور (فيديو وصور)

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:47 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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اندلع قبل قليل، حريق هائل داخل مخازن شركة سوناك للحاصلات الزراعية بالطريق الزراعي بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وجاري محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة علي الحريق قبل تمدده.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اخطارت باندلاع حريق هائل بمخازن شركة سوناك للحاصلات الزراعية بدمنهور، وعلي الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لموقع الحادث، كما هرعت سيارات الاسعاف تحسبا لوقوع مصابين أو ضحايا، وسنوافيكم بباقي التفاصيل..

آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الجمعة، عن خروج 887 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 93531 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 102625 حالة من ضمنهم 93531 حالة تم شفاؤها، و5853 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
اندلاع حريق هائل بمخازن شركة "سوناك" في دمنهور (فيديو وصور)
اندلاع حريق هائل بمخازن شركة "سوناك" في دمنهور (فيديو وصور)
اندلاع حريق هائل بمخازن شركة "سوناك" في دمنهور (فيديو وصور)
اندلاع حريق هائل بمخازن شركة "سوناك" في دمنهور (فيديو وصور)
اندلاع حريق هائل بمخازن شركة "سوناك" في دمنهور (فيديو وصور)
اندلاع حريق هائل بمخازن شركة "سوناك" في دمنهور (فيديو وصور)
اندلاع حريق هائل بمخازن شركة "سوناك" في دمنهور (فيديو وصور)
اندلاع حريق هائل بمخازن شركة "سوناك" في دمنهور (فيديو وصور)
اندلاع حريق هائل بمخازن شركة "سوناك" في دمنهور (فيديو وصور)
اندلاع حريق هائل بمخازن شركة "سوناك" في دمنهور (فيديو وصور)
اندلاع حريق هائل بمخازن شركة "سوناك" في دمنهور (فيديو وصور)
اندلاع حريق هائل بمخازن شركة "سوناك" في دمنهور (فيديو وصور)
اندلاع حريق هائل بمخازن شركة "سوناك" في دمنهور (فيديو وصور)
اندلاع حريق هائل بمخازن شركة "سوناك" في دمنهور (فيديو وصور)
اندلاع حريق هائل بمخازن شركة "سوناك" في دمنهور (فيديو وصور)
اندلاع حريق هائل بمخازن شركة "سوناك" في دمنهور (فيديو وصور)

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