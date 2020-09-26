أحد رموز البهجة والسعادة .. قنوات ART تنعي المنتصر بالله









تنعي قنوات راديو وتلفزيون العرب ART، الفنان الكبير المنتصر بالله، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز ٧٠ عاما، ورحلة فنية حافلة بالعطاء، كان خلالها أحد رموز البهجة والسعادة في حياتنا.





ولد المنتصر بالله، في ٢١ فبراير عام ١٩٥٠، وحصل على بكالوريوس الفنون المسرحية عام ١٩٦٩، ثم الماجستير عام ١٩٧٧، وبدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح.

قدم المنتصر، عشرات الأعمال الفنية الناجحة بالإذاعة والمسرح والتليفزيون والسينما، ونجح في أن يترك بصماته في جميع أدواره ومنها مسرحيات "علشان خاطر عيونك" و"العالمة باشا" وشارع محمد علي"، بالإضافة إلي أفلام "يا تحب يا تقب" و"الشيطان التي أحبتني" "المواطن مصري" و"ضد الحكومة".



