وزيرالرياضة يفتتح عددا من الملاعب المنجلة وحمامات السباحة بمراكز شباب الواسطي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:39 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم، برفقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عددًا من الملاعب المنجلة القانونية والخماسية وحمامات سباحة بمراكز شباب الواسطي والفتح وابوتبج وصدقت بأسيوط.

في بداية جولته التفقدية لمراكز شباب أسيوط، افتتح وزير الشباب والرياضة ملعبين نجيل صناعي قانوني وخماسي لمركز شباب الواسطي وتفقد معارض لمنتجات أندية الفتاة والمرأة، كما افتتح وزير الشباب ملعب نجيل صناعي تدريبي بمركز شباب الفتح، وملعب نجيل صناعي قانوني بمركز شباب صدفا.

وبنظام حق الانتفاع، افتتح وزير الرياضة حمام سباحة وملعب نجيل صناعي بمركز شباب أبوتيج،بحضور الكابتن محمد عنتر نجم نادي الزمالك وابن مركز شباب أبوتيج.

وشهد صبحي مجموعة من العروض الفنية الفلكورية والاستعراضية والرياضية لمدارس الكرة ومراكز الفنون بمراكز الشباب، واستقبل أبناء أسيوط وزير الشباب والرياضة بالمزمار.

وخلال جولته، تابع وزير الشباب برنامج سلاحنا لبكرة الذى تنفذه الادارة المركزية للطلائع للعام السادس على التوالى بعدد 17 محافظة والذي استفاد منه ما يزيد عن7000 طليع في مختلف الأعمار من 9 الى 15 سنة.

واثني الدكتور أشرف صبحي علي الجهد المبذول من جانب مجالس الإدارات وما وصل إليه من تطوير، مضيفًا أن مراكز شباب مصر تسير على الطريق الصحيح فى تطور المجال الرياضي والشبابى.

ووعد صبحى بتقديم الدعم بكافة أشكاله للأندية ومراكز الشباب فى صعيد مصر، مؤكدا أن الصعيد يستحوذ علي نصيب كبير من الخطط التنموية للحكومة.


يأتي ذلك خلال الجولة التفقدية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط ضمن جولاته الميدانية لمحافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والوقوف على آخر مستجدات تطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أجل النهوض بالنشء والشباب.

ومن المقرر أن يعقد وزير الشباب والرياضة مساء اليوم لقاء شبابي وحواري مفتوح مع شباب وفتيات محافظة أسيوط للإستماع لأهم المشاكل والتحديات التى تواجه الحركة الشبابية بالمحافظة.
وزيرالرياضة يفتتح عددا من الملاعب المنجلة وحمامات السباحة بمراكز شباب الواسطي
وزيرالرياضة يفتتح عددا من الملاعب المنجلة وحمامات السباحة بمراكز شباب الواسطي
وزيرالرياضة يفتتح عددا من الملاعب المنجلة وحمامات السباحة بمراكز شباب الواسطي
وزيرالرياضة يفتتح عددا من الملاعب المنجلة وحمامات السباحة بمراكز شباب الواسطي
وزيرالرياضة يفتتح عددا من الملاعب المنجلة وحمامات السباحة بمراكز شباب الواسطي
وزيرالرياضة يفتتح عددا من الملاعب المنجلة وحمامات السباحة بمراكز شباب الواسطي

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