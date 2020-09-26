وليد سليمان يرد على بيان محمد يوسف بشأن تدريبه للأهلي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حرص وليد سليمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعليق على بيان محمد يوسف مدرب الفريق السابق، على أنباء توليه المسئولية الفنية.


واقترب مسؤولو الأهلي من إعلان رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي، بحد أقصى يوم الخميس المقبل، لعدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده بسبب ظروف أسرية.


 وكان محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي، أصدر بياناً كشف فيه العديد من الأمور المتعلقة بدخوله ضمن الجهاز الفنى للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى سيرحل فى غضون الأيام القليلة المقبلة، وتحدث محمد يوسف عن حقيقة تدريب الفريق كمدير فنى مؤقت أو كمدرب عام وكشف التفاصيل فى سياق البيان التالي: "أنا ابن الأهلي فأينما كان العمل سأكون على قدر المسئولية بإذن الله لأنكم خلفى، جماهير النادي الأهلي الوفية والعريقة رأيت التصريحات بالفترة الأخيرة عن رحيل مدرب الأهلي رينيه فايلروترشيحي لتولى المسئولية بدلاً عنه، صحيح أن تدريب الأهلي حلم ومكانة عظيمة لمن يحمل لواء هذا الشرف فهو الفخر بذاته، ولكنى تعجبت من زيادة التصريحات وانتشارها وبقوة فى أغلب صفحات السوشيال ميديا الأهلاوية، جماهير الأهلي اعتدنا منكم التكاتف والبعد عن أى تصريح ليس له أساس من الصحة أو ربما قائم على اجتهادات البعض من الصحفيين مع احترامنا الكامل للجميع وأيضا أقدر ترشيحكم لي وثقتكم التامة بى كعنصر من عناصر النادي وابن من أبنائه.


وأضاف: "لكن عملاً وتطبيقاً لهذه المبادئ التى نشأنا عليها منذ الصغر فلا يمكننى التعليق أو القول سوى أنه "لا شىء مما قيل تم رسمياً"، أنا فى خدمة الكيان فى أى مكان يحتاج فيه الى خدماتى كالجندى فى خدمه وطنه وإنى أعدكم أننى سأكون على قدر المسئولية بتوفيق الله ودعمكم وحرصى على إسعادكم، فلا يهم مكان تواجدى بل المهمة السامية هى مصلحة الكيان والتركيز من أجل تحقيق المزيد من البطولات التي تسعدكم فأنتم اللاعب رقم واحد لدينا وعلى حب الكيان اجتمعنا".


ورد سليمان، من خلال كومنت على بيان يوسف قائلًا: "والله ياكابتن حضرتك تستاهل كل خير، وقدها وقدود ربنا يارب يوفقك وتستحقها عند جداره وجدير بيها وزي ما عملتها في 13 ان شاء الله قادر تعملها في 20".

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