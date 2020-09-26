بكلمات مؤثرة.. حسني شتا ينعى المنتصر بالله

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:19 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نعى الفنان حسنى شتا الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية اليوم، بعد صراع مع المرض، فنشر شتا صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلق حسنى شتا على الصورة قائلا:" الوداع ياطيب الفنان الكبير الكوميديان المنتصر بالله فى ذمة الله ارجوا الدعاء له بالرحمه والمغفره ".

في سياق متصل، كشفت أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله، عن موعد نقل جثمانه الى مثواه الأخير من الإسكندرية للقاهرة، غدًا الأحد 27 سبتمبر، ودفنه في مقابر الأسرة بالقاهرة.

يشار إلى أن الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، توفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

وبدأ المنتصر بالله مشواره الفني مع فرقة ثلاثي اضواء المسرح عام 1970 حيث اشتهر من خلال الاعمال الكوميدية مثل حضرات السادة العيال وعائلة سعيدة جدا وشارع محمد علي وعلشان خاطر عيونك ومطلوب علي وجه السرعة والعالمة باشا.

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