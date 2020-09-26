ضربة موجعة لزيدان قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني نبأ حزين قبل مواجهة ريال بيتيس اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وقال الفريق الأبيض في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن الظهير الأيسر البرازيلي للفريق مارسيلو لن يسافر إلى إشبيلية لمواجهة بيتيس.

وكان النجم البرازيلي ضمن قائمة فريق التي ستشارك في مباراة اليوم لكنه خرج في اللحظة الأخيرة بعد أن شعر ببعض الآلام على مستوى الظهر.

يُذكر أن ريال مدريد لم يشارك في منافسات الجولة الاولى قبل أن يتعادل سلبياً في الجولة الثانية على ملعب أنويتا أمام ريال سوسيداد.

ومن المُتوقع أن يشارك الفرنسي فيرلاند ميندي بصورة أساسية في مركز الظهير الأيسر كونه البديل الأول للبرازيلي مارسيلو.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ حوالي 15 ساعة

زيدان يحسم موقف ريال مدريد من التعاقد مع كافاني

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار في الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. وفاة المنتصر بالله بعد صراع طويل مع المرض

منذ حوالي 3 ساعات

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

رغم تألقه مع آرسنال.. أرتيتا يصدم النني

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ليس أزارو.. مهاجم الأهلي مطلوب في الخليج والأحمر يحسم الموقف

منذ حوالي 3 ساعات

هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

منذ حوالي 21 ساعة

كلوب يتغنى بنجم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

الشناوي يكتب التاريخ.. طنطا تفصل حارس الأهلي عن رقم قياسي كبير

منذ حوالي 5 ساعات

وليد أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يدرس عرض مصطفي فتحي للبيع

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رد الإتحاد الآسيوي على إستبعاد الهلال من أبطال آسيا

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

زيدان يوافق على ضم بديل مارسيلو

أول خطوة من ريال مدريد لضم بديل مارسيلو

ليون يصدم ريال مدريد في بديل مارسيلو

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 12 مايو 2019

ريال مدريد يطلب من مارسيلو حسم مصيره خلال ساعات

جماهير ريال مدريد تصدم نجم الفريق

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

خبر سار في الأهلي

01:06 م

ليس أزارو.. مهاجم الأهلي مطلوب في الخليج والأحمر يحسم الموقف

12:56 م

رغم تألقه مع آرسنال.. أرتيتا يصدم النني

01:43 م

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

12:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»