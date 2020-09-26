ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وطنطا

يواجه الأهلي نظيره طنطا على ستاد الأهلي الجديد ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.





وحقق فريق الأهلي فوزا عريضا على حساب نادي مصر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي، على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.









ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على نادي مصر :-

1- الأهلي 76 نقطة.

2- الزمالك 58 نقطة.

3- بيراميدز 51 نقطة.

4- المقاولون العرب 49 نقطة.

5- سموحة 39 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 38 نقطة.

7- إنبي 38 نقطة.

8- مصر المقاصة 37 نقطة.

9- أسوان 34 نقطة.

10- طلائع الجيش 33 نقطة.

11- الإنتاج الحربي 33 نقطة

12- الإسماعيلي 31 نقطة.

13- المصري 29 نقطة.

14- حرس الحدود 29 نقطة.

15- الجونة 28 نقطة.

16- وادي دجلة 27 نقطة.

17- نادي مصر 20 نقطة.

18- طنطا 18 نقطة.



