مانشستر يونايتد يعبر كمين برايتون في الوقت القاتل

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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عاد مانشستر يونايتد من ميدان فريق نادي برايتون بالنقاط الثلاثة بالفوز عليه بنتيجة 3-2 وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد فالمر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل ثلاثية المانيو اللاعب لويك دانك بالخطأ في مرمى برايتون في الدقيقة الثالثة والأربعين قبل أن يضيف الإنجليزي اليافع ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والخمسين وبرونو فيرنانديز الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

فيما سجل ثلاثية برايتون ديال موباي في الدقيقة الأربعين وسولمون مارش في الدقيقة الخامسة والتسعين.

ونجح المانيو بهذه النتيجة في الحصول على أول ثلاثة نقاط بعد الخسارة في الجولة الماضية على يد كريستال بالاس فيما توقف رصيد برايتون عند نفس الرصيد من النقاط في المركز العاشر.

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مانشستر يونايتد برايتون الدوري الإنجليزي

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