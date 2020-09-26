اليوم.. عرض أولي حلقات حكاية "ضي القمر" علي dmc

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:42 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تبدا قناة dmc اليوم في عزض أولي حلقات حكاية "ضي القمر" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" ، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ، وتعاد الساعة الحادية عشر علي قناة dmc دراما. 



حكاية "ضي القمر" من بطولة كندة علوش، ومحمد علاء، ومحمد شاهين، ونهى عابدين، وزينب غريب، حيث تجمع القصة الأولى كندة علوش ومحمد علاء.



وتناقش حكاية "ضى القمر" ظاهرة التلقيح الصناعي للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التي تواجههم، وتُجسد كندة خلال الأحداث دور زوجة محرومة من الإنجاب وتلجأ للتلقيح الصناعي وتواجه العديد من المشكلات مع زوجها، وذلك من خلال قصص مختلفة.



تعد حكاية" ضي القمر" الحكاية الخامسة من حكايات مسلسل “إلا أنا"، أما الحكاية الأولى فكانت" بنات موسى"التي قامت ببطولتها الفنانة وفاء عامر، والحكاية الثانية هي" سنين وعدت"التي لعبت بطولتها أروى جودة، والحكاية الثالثة هي" أمل حياتي"التي قامت ببطولتها حنان مطاوع، والرابعة هي "أمر شخصي" للفنانة شيري عادل، والحكاية السادسة هي "أبيض وردي" لجميلة عوض ونجلاء بدر.

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