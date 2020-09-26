"صاحبة رأي" لإليسا تقترب من 9 مليون مشاهدة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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حققت أغنية "صاحبة رأي" لـ إليسا، نجاحا كبيراً، فكسرت حاجز الـ 8 ملايين ونصف مليون مشاهدة، منذ طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع "يوتيوب". 



وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه".



وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".



أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".



تعد أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس : ايلي بربر.

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