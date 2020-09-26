برشلونة لايستسلم لضم مهاجم إنتر

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:36 م
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
أمل الحلفاوي
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فتح برشلونة خطوط المفاوضات مع إنتر ميلان من جديد، للحصول على خدمات مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، خلال انتقالات الصيف الجاري.


جاءت هذه الخطوة، بعد رحيل الأوروجواني لويس سواريز بشكل رسمي إلى أتلتيكو مدريد، يوم الأربعاء الماضي.


وتشهد المفاوضات بين الناديين صعوبة كبيرة، في الوقت الذي يبحث فيه برشلونة على التخلص من رافينيا ألكانتارا وجان كلير توديبو وجونيور فيربو.


وأشارت تقارير صحفية، أن برشلونة سيقدم عرضه النهائي لإنتر بشأن لاوتارو، عند اتضاح الصورة بشكل نهائي حول من سيستمر في الموسم الحالي.


واكدت التقارير ذاتها، أن برشلونة لديه العديد من الخيارات على طاولته ليس لاوتارو فقط، لتدعيم خط الهجوم.
جدير بالذكر أن هناك تقارير إسبانية ربطت برشلونة بالتعاقد مع إدين دجيكو لاعب روما وممفيس ديباي لاعب ليون خلال الميركاتو الجاري.

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