رئيس جامعة بنها يتفقد موقع حريق كافتيريا كلية التربية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تفقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، موقع حريق كافتيريا كلية التربية، رافقه الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان عبدالحق عميدة كلية التربية، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

ووجه رئيس الجامعة باتخاذ الإجراءات اللازمة وكافة المعاينات وتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب وملابسات اشتعال الحريق وحصر الخسائر والتلفيات. 

وشدد السعيد على اتخاذ جميع الإجراءات الواجبة للحماية المدنية والسلامة المهنية لتأمين المنشآت الجامعية من مخاطر الحريق والتعاون مع أجهزة الدفاع المدنى بالجامعة لمراجعة كافة طفايات الحريق داخل الجامعة والتأكد من صلاحيتها وأماكن تواجدها.

وقدم السعيد الشكر لإدارة كلية التربية وأفراد الأمن الإداري والحماية المدنية بالقليوبية الذين سارعوا لإخماد الحريق الذي لم يسفر عن أية إصابات او خسائر في الأرواح.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان عبدالحق عميدة كلية التربية إن مبنى الكلية وجميع المنشآت التعليمية آمنة تماما، ولم تتأثر بالحريق مؤكدة ان مبنى الكافتيريا محل الحريق منفصل وبعيد تماما عن مباني ومنشآت الكلية.

وأضافت عبدالحق، أن ادراة الكلية والأمن الإدارى تواجدوا على مدار الساعة لمتابعة اخماد الحريق وإزالة آثاره.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للأمن الإدارى بالجامعة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بكافتيريا كلية التربية وعلى الفور جرى استدعاء أفراد الأمن الإداري بطفايات الحريق وإخطار قوات الحماية المدنية بالقليوبية التى دفعت بسيارات الإطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران.
رئيس جامعة بنها يتفقد موقع حريق كافتيريا كلية التربية
رئيس جامعة بنها يتفقد موقع حريق كافتيريا كلية التربية
رئيس جامعة بنها يتفقد موقع حريق كافتيريا كلية التربية
رئيس جامعة بنها يتفقد موقع حريق كافتيريا كلية التربية

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