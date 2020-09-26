خلال ساعات.. نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق على الأبواب

Advertisements



أصبحت نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات على بعد ساعات لتكون في أيادي الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تلك المرحلة، ليعرفوا الكليات أو المعاهد التي سيلتحقون بها في العام الدراسي الجديد الذي ينطلق في أكتوبر المقبل.



والمرحلة الثالثة للتنسيق شملت الطلاب النجاحين من الدور الأول للثانوية العامة وكذلك الناجحون من الدور الثاني مع المتخلفين في تسجيل رغبات القبول بتنسيق المرحلتين الأولى والثانية، وإجمالى عدد طلاب المرحلة الثالثة يبلغ 57185 طالبا فى الشعبة العلمية و20980 طالبا بالشعبة الأدبية بإجمالى 86 ألف 165 طالب وطالبة وهم الناجحين من الدور الأول ثانوية عامة بجانب 103700 طالب نجحوا في الدور الثاني.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات التي اقتربت على الظهور:



- السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أعلن أنه من المقرر أن يتم إتاحة نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق لطلاب المرحلة الثالثة عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق صباح غدا الأحد للتعرف على ترشيحات الطلاب ونتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.



- يتم الحصول على النتيجة من خلال موقع التنسيق على بوابة الحكومة الإلكترونية وهو https:tansik.egypt.gov.egapplicationCertificatesThanwydefaultThanwy.aspx.



- بعد ظهور النتيجة يمكنك الدخول على الرابط السابق ثم اختيار نتائج التنسيق الخاصة بالطالب، واختيار نوع ومصدر شهادة الثانوية العامة، وكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، وتسجيل الرقم السري الخاص بالطالب كتابة الكود واختيار التالي، فتظهر بعد ذلك الرغبات التي تم اختيارها ونتيجة التنسيق، واضغط على زر الحصول على النتيجة.



- بعد حصولك على النتيجة لا تنسى طباعة بطاقة الترشيح لاستخدامها في الدخول إلى الكلية في بداية الدراسة حتى يتم استخراج الكارنية.



- 180 الف طالب وطالبة ينتظرون تلك النتيجة وهما عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تلك المرحة، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي.





وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت عن انطلاق تسجيل الرغبات في تلك المرحلة منذ يوم الخميس الماضي الموافق 17 سبتمبر حتى مساء الإثنين الموافق 21 سبتمبر، إلا أن مكتب التنسيق قرر مد التسجيل في تلك المرحلة 24 ساعة جديدة وانتهت الثلاثاء 22 سبتمبر في تمام السابعة مساءا.

