استبعاد 17 من مرشحي البرلمان في الدقهلية بسبب تحليل المخدرات

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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استبعدت اللجنة القضائية لبرلمان ٢٠٢٠ في محافظة الدقهلية ١٧ مرشح محتمل من بينهم ٣ سيدات طبيا نتيجة ايجابية تحليل المخدرات.

وكانت كشفت اللجنة الطبية المشرفة على توقيع الكشف الطبي على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بالدقهلية، عن باستبعاد 17 مرشحا من المتقدمين بأوراقهم إلى اللجنة القضائية، كون أن نتائج التحاليل الخاصة بهم تؤكد إيجابية تعاطيهم مهدئات ومنشطات.

وأرسل الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، للمستشار رئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية والمشرف على انتخابات مجلس النواب لسنة 2020، كشفا بأسماء 17 من المرشحين المتقدمين لخوض الانتخابات.

وأشار إلى أن الكشف خاص بنتيجة تحليل المخدرات، أسماء 3 سيدات و14 مرشحا من بينهم مرشح حزبي.

يذكر أنه سوف يتم غلق باب للتقدم للانتخابات اليوم، أمام اللجنة المشرفة على تلقي الأوراق، وسوف يتم اغلاق باب الكشف الطبي اليوم ساعة الثانية ظهرا، وأنه تقدم 8 مرشحين بأوراقهم بالأمس إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، وبذلك ارتفع المرشحين إلى 315 مرشحا حتي أمس

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