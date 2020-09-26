"اسعدنا كثيرا ورسم البسمة علي وجوهنا ".. بكلمات مؤثرة محمد فؤاد ينعي المنتصر بالله

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نعى الفنان محمد فؤاد  الفنان الكوميدي الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت 26 سبتمبر، بعد صراع مع المرض.


ونشر محمد فؤاد، عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لـ المنتصر بالله، وكتب في تعليقه على الصورة: " إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون خالص تعازينا في وفاة الانسان الطيب الذي اسعدنا كثيرا ورسم البسمة علي وجوهنا دائمآ الفنان الغالي/ المنتصر بالله رحمه الله و اسكنه فسيح جناته".




توفي الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، اليوم السبت، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.



ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الآن، انتظارا لإنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى.



وقدم الفنان المنتصر بالله خلال مشواره الفنى العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.


وولد ​المنتصر بالله​ رياض السيد في 21 فبراير عام 1950، وعن اسمه قال إن والده توفي له 3 أولاد أسماهم جميعا "عزت"، فقرر إذا أنجب أن يختار اسمًا فيه كلمة الله، وبالفعل أنجب ولدًا وأسماه "المعتز بالله"، وحينما أنجب ولدًا آخر اعتبره انتصارًا فأسماه المنتصر بالله، كما أطلق على باقي أشقائه المحفوظة بالله وإكرام بالله ونعمة بالله.

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