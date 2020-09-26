بهذه الطريقة.. نادين نسيب تروج لحلقتها ببرنامج "قعدة رجالة"

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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روجت الفنانة اللبنانية نادين نسيب لحلقتها ببرنامج "قعدة رجالة" الموسم الأول.



حيث شاركت جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلقت قائله:"إذا عبالكم تحضروا وتسمعوا الجدل يلي صار بحلقة الأولي بالموسم الجديد من قعدة رجالة، انطروني اليوم الساعة 9 المسا حصرياً علي osn".



وكانت تعرضت نادين نجيم، أثناء التفجير الأليم في بيروت إلى عدة إصابات بوجهها، لأنها كانت بجانب البلكون وقت التفجير.



وطمأنت نادين جمهورها على حالتها من خلال تغريدة قائلة: "دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني بشكر الله كل ثانية ولادي بخير ويسوع عطاني عمر جديد".



وأضافت: "وجهي بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات عم صلي للكل".


واختتمت تغريدتها: "أقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين".



https://www.instagram.com/p/CFmcvomHupY/?igshid=1fvyjo87iiwrs

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