مبادرة "اختيارك" تصل 20 محافظة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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‪يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، تنفيذ مبادرة "اختيارك" في المحافظات المختلفة وذلك لتوعية الأسر والشباب بالآثار السلبية للتدخين وتعاطي المخدرات وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي وذلك بمراكز الشباب ومواقف عمومية والميادين العامة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من تباعد إجتماعي وتوفير ماسكات وأدوات تعقيم لمتطوعي الصندوق خلال تنفيذ المبادرة.
 
‫وتم تنفيذ المبادرة في محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية والمنوفية والسويس وقنا ودمياط وبورسعيد والفيوم والشرقية وبنى سويف وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والاسماعيلية والاقصر والمنيا والبحيرة والبحر الأحمر حتى الآن، وتستهدف المبادرة كافة المحافظات وستستمر  حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري بمشاركة 1000 متطوع من إجمالي عدد المتطوعين لدى الصندوق والبالغ عددهم 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.‬
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‫ كما تستهدف المبادرة تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن تعاطى المخدرات وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 23 مركز علاجي حتى الآن، حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، بالإضافة إلي بث عدده رسائل إيجابية منها  "إختيارك الصحيح هيمكنك من الفهم  لكافة الافكار المغلوطة حول المخدرات  والعمل علي تصحيحها، إختيارك الصحيح هيمكنك من معرفة الاضرار المترتبة علي تعاطي المواد المؤثرة علي الحالة النفسية والعقلية، إختيارك الصحيح هيخلك تاخد قرار العلاج لأنك أقوى من الاستسلام."‬
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‫من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن  المبادرة  تهدف إلى توعية الأسر وأبنائهم والشباب بأضرار تعاطى المخدرات  وايضا بث رسائل توعوية عن أضرار التدخين وتعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن المخدرات، حيث يتم تنظيم فاعليات المبادرة  في الميادين العامة  ومراكز الشباب بالمحافظات المختلفة وأماكن تواجد الشباب ،كما يتم إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" ودور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 23 مركزا علاجيا حتى الآن.‬

وجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن قد دشن حملة طرق الأبواب لتوعية الاسر بحى الأسمرات بخطورة  مشكلة المخدرات في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بمشاركة كوادر تطوعية من أهالى الحى بعد تدريبهم على إكتساب المهارات الحياتية لتنفيذ مبادرات التوعية بالتعاون مع متطوعى الصندوق.
مبادرة "اختيارك" تصل 20 محافظة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان
مبادرة "اختيارك" تصل 20 محافظة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان
مبادرة "اختيارك" تصل 20 محافظة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان
مبادرة "اختيارك" تصل 20 محافظة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان
مبادرة "اختيارك" تصل 20 محافظة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان
مبادرة "اختيارك" تصل 20 محافظة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان

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