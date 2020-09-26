بعد وفاته.. شاهد كيف طلبت زوجة المنتصر بالله من أصدقائه زيارته

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:13 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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توفي الفنان المنتصر بالله، صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.



بدأ المنتصر بالله، مشواره الفني مع فرقة ثلاثي اضواء المسرح عام 1970 حيث اشتهر من خلال الاعمال الكوميدية مثل حضرات السادة العيال وعائلة سعيدة جدا وشارع محمد علي وعلشان خاطر عيونك ومطلوب علي وجه السرعة و العالمة باشا.



وكانت زوجته قد ناشدت أصدقائه الممثلين منذ فترة لزيارته لتتحسن صحته وحالته النفسية، وذلك من خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم"، الذي تقدمه " بسمة وهبة".


ومن جابنها قالت وهبة للمنتصر بالله: " احنا بنحبك وأنت أمتعتنا لسنين كتير .. شكرا ليك".



كما عبرت زوجته عن حزنها الشديد بسبب مرض زوجها، وعدم تقديره برغم مشواره الفنى الطويل، مشيرة إلى أن هناك تجاهلا من الفنانين الكبار الذين عملوا معه.

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