حبس مدرس مسن متهم بالتحرش بطفلة داخل غرفة مغلقة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
أمرت نيابة المقطم الجزئية، اليوم السبت، بحبس مدرس مسن متهم بالتحرش بطفلة داخل غرفة مغلقة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة هتك العرض.
وألقت قوات الأمن القبض على المدرس المتحرش، بعد أقل من 12
ساعة، من ظهور فيديو التحرش بطفلة، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هويته، حيث تبين أنه مدرس.
وفحصت قوات الأمن الفيديو الذي يظهر فيه المدرس أثناء تحرشه بالطفلة، ومدته دقائق، ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المدرس المسن، ومكان بث الفيديو حيث تبين أنه من منطقة الخليفة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المدرس المتحرش، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لمواجهته بالفيديو المتداول، وتحفظت القوات على الفيديو.
وتصدّر هاشتاج "إعدام المدرس المتحرش"، موقع "تويتر"، خلال الساعات الأخيرة، بعد الفيديو الذي نشره أحد الأشخاص، ويظهر فيه مدرس كبير في السن يقوم باحتضان طفلة وتقبيلها من فمها، في غرفة مغلقة عليهما، وقام الشخص الذي التقط الفيديو بتصوير المدرس من النافذة المقابلة له، ورفعه على موقع "تويتر" ليتصدر هاشتاج "إعدام المدرس المتحرش" موقع التغريدات القصيرة.

أخبار تهمك

خبر سار في الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

منذ ساعتين و 9 دقيقة

زيدان يحسم موقف ريال مدريد من التعاقد مع كافاني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة المنتصر بالله بعد صراع طويل مع المرض

منذ حوالي 3 ساعات

رغم تألقه مع آرسنال.. أرتيتا يصدم النني

منذ ساعتين و 13 دقيقة

كلوب يتغنى بنجم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رد الإتحاد الآسيوي على إستبعاد الهلال من أبطال آسيا

منذ أقل من نصف ساعة

وليد أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه

منذ حوالي 7 ساعات

الشناوي يكتب التاريخ.. طنطا تفصل حارس الأهلي عن رقم قياسي كبير

منذ حوالي 5 ساعات

ليس أزارو.. مهاجم الأهلي مطلوب في الخليج والأحمر يحسم الموقف

منذ حوالي 3 ساعات

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يدرس عرض مصطفي فتحي للبيع

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

خبر سار في الأهلي

01:06 م

ليس أزارو.. مهاجم الأهلي مطلوب في الخليج والأحمر يحسم الموقف

12:56 م

رغم تألقه مع آرسنال.. أرتيتا يصدم النني

01:43 م

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

12:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»