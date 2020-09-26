حبس مدرس مسن متهم بالتحرش بطفلة داخل غرفة مغلقة

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أمرت نيابة المقطم الجزئية، اليوم السبت، بحبس مدرس مسن متهم بالتحرش بطفلة داخل غرفة مغلقة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة هتك العرض.

وألقت قوات الأمن القبض على المدرس المتحرش، بعد أقل من 12

ساعة، من ظهور فيديو التحرش بطفلة، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هويته، حيث تبين أنه مدرس.

وفحصت قوات الأمن الفيديو الذي يظهر فيه المدرس أثناء تحرشه بالطفلة، ومدته دقائق، ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المدرس المسن، ومكان بث الفيديو حيث تبين أنه من منطقة الخليفة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المدرس المتحرش، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لمواجهته بالفيديو المتداول، وتحفظت القوات على الفيديو.

وتصدّر هاشتاج "إعدام المدرس المتحرش"، موقع "تويتر"، خلال الساعات الأخيرة، بعد الفيديو الذي نشره أحد الأشخاص، ويظهر فيه مدرس كبير في السن يقوم باحتضان طفلة وتقبيلها من فمها، في غرفة مغلقة عليهما، وقام الشخص الذي التقط الفيديو بتصوير المدرس من النافذة المقابلة له، ورفعه على موقع "تويتر" ليتصدر هاشتاج "إعدام المدرس المتحرش" موقع التغريدات القصيرة.