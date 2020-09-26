حبس تاجر عملات مزورة بالسلام

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة السلام الأول، اليوم السبت، حبس عامل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحيازته علي عملات مزورة وترويجها علي عملائه بمنطقة السلام دائرة القسم.

كما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهم الإجرامي، والتحفظ علي المضبوطات.


وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بترويج عملات نقدية مقلدة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين أنه عامل، 32 سنة، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة، وبحوزته 63 ورقة مالية "فئة 200 جنيه" بإجمالى مبلغ 12600 جنيه مصرى "مقلدين"- كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام- هاتف محمول).

بمواجهته أقر بتحصله على الأوراق المالية المقلدة من أحد الأشخاص "جار تحديده وضبطه" بقصد ترويجها على المواطنين نظير تحصله على نسبة من المبالغ المالية متحصلات نشاطهما الإجرامى، وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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