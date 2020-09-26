موعد مباراة وست بروميتش ألبيون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:29 م
تشيلسي
تشيلسي
حسام مجدي
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يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي وست بروميتش ألبيون اليوم السبت 26 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستلعب مباراة فريق وست بروميتش ألبيون ضد نظيره فريق تشيلسي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ذا هاوثورنس.


كما ستذاع مباراة نادي تشيلسي ضد نظيره نادي وست بروميتش اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 1" وعلى قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق علي محمد علي.


ويتواجد نادي تشيلسي في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يتواجد نادي وست بروميتش ألبيون في المركز العشرين بدون نقاط.

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