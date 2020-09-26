



تعرف على موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الثانية لأثحاب المعاشات





موعد صرف العلاوات الخمس، ازدادت عمليات البحث من قبل أصحاب المعاشات في القطاعين العام والخاص عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر، والتي من المفترض أن تكون الدفعة الثانية، ولهذا الصدد نورد خلال السطور التالية مواعيد صرف تلك العلاوات، وموعد إتاحتها لجميع أصحاب المعاشات ممن لديهم كارت ATM من ماكينات الصرف الآلى.





موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الثانية

وفقا لبيان أصدرته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، سيتم صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس أول خميس في شهر اكتوبر، حيث خرج اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي منذ يومين بالتأكيد على أنه إعتبارا من الخميس الأول من أكتوبر سيتم البدء في صرف معاشات شهر أكتوبر لما يقارب من 8.4 مليون قائم بالصرف بتكلفة اجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه.





صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

جدير بالذكر أن أصحاب العلاوات الخمس عانوا منذ فترة من عدم صرفهم العلاوات الخمس، وكانت هناك العديد من القضايا التي رفعها أصحاب المعاشات، وبعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة حل مشاكل اصحاب المعاشات، وذلك للتيسير على اصحاب المعاشات وضمان سلامتهم و مواجهة تحدى فيروس كورونا .





جدول صرف المعاشات

الشريحة الأولي و البالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس و الأحد.





الشريحة الثانية و البالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الإثنين والثلاثاء





االشريحة الثالثة و البالغ عددهم 1.7مليون قائم بالصرف إعتبارا من يومي الأربعاء و الأحد الموافق السابع و الحادي عشر من أكتوبر.



