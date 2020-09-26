أحمد آمين يدعو للراحل المنتصر بالله ويطالب الجمهور بالدعاء له

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
حرص النجم أحمد آمين، على نعى الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي توفي منذ قليل بالأسكندرية، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر أحمد آمين صورة الراحل المنتصر بالله، وعلق عليها قائلاً :"إن لله وإن إليه راجعون.. الفنان الجميل المنتصر بالله فى ذمة الله.. ربنا يرحمه ويصبر كل حبايبه".



يذكر أن من أشهر أعمال الراحل التليفزيونية، "أبناء ولكن" "ايام المنيرة" "انا وانت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات :"شارع محمد على" يعتبر من أبرز الممثليين الكوميدين في جيله.

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه

منذ حوالي 6 ساعات

وليد أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

رغم تألقه مع آرسنال.. أرتيتا يصدم النني

منذ 42 دقيقة

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ حوالي 14 ساعة

ليس أزارو.. مهاجم الأهلي مطلوب في الخليج والأحمر يحسم الموقف

منذ ساعة و 28 دقيقة

خبر سار في الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. وفاة المنتصر بالله بعد صراع طويل مع المرض

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

منذ 38 دقيقة

كلوب يتغنى بنجم ليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

زيدان يحسم موقف ريال مدريد من التعاقد مع كافاني

منذ حوالي 8 ساعات

الشناوي يكتب التاريخ.. طنطا تفصل حارس الأهلي عن رقم قياسي كبير

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام طنطا

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب الأهلي يواصل الغياب بسبب فيروس كورونا

منذ ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

خبر سار في الأهلي

01:06 م

ليس أزارو.. مهاجم الأهلي مطلوب في الخليج والأحمر يحسم الموقف

12:56 م

رغم تألقه مع آرسنال.. أرتيتا يصدم النني

01:43 م

عاجل.. وفاة المنتصر بالله بعد صراع طويل مع المرض

12:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»