بريطانيا تتعهد بزيادة 30 % في تمويل منظمة الصحة العالمية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:06 م
بوابة الفجر
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت تعهده بزيادة 30 في المئة في تمويل منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي سيحث فيه على إجراء إصلاحات في المنظمة ويدعو إلى استئناف التعاون عبر الحدود لإنهاء "الخلافات البشعة"، بحسب ما نشرت "رويترز".

وفي كلمة مسجلة يلقيها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سيقول جونسون إن جائحة كوفيد-19 زادت من الحواجز أمام التجارة.

كما يطرح خطة مؤلفة من خمس نقاط لتحسين التصدي الدولي للأوبئة في المستقبل.

وطبقا لمقتطفات مسبقة وزعها مكتبه قال جونسون "إذا لم نتوحد ونحول نيراننا ضد عدونا المشترك ندرك أن الجميع سيخسر. ولذلك حان الوقت الآن ... كي تتواصل البشرية عبر الحدود وتصلح تلك الخلافات البشعة"
وتتضمن خطته إقامة شبكة عالمية من مراكز البحث وزيادة القدرة على تصنيع اللقاحات وإبرام اتفاقية لخفض تعريفات التصدير التي تم فرضها مع بداية جائحة كوفيد-19. وسيتعهد جونسون بتقديم 71 مليون جنيه إسترليني بشكل مبدئي لشراكة اللقاحات العالمية المعروفة باسم كوفاكس لتأمين حقوق شراء 27 مليون جرعة و500 مليون جنيه لمبادرة منفصلة لكوفاكس لمساعدة الدول الفقيرة في الحصول على لقاح.

وسيعلن جونسون أيضًا عن 340 مليون جنيه إسترليني (433.23 مليون دولار) لتمويل منظمة الصحة العالمية موزعة على أربع سنوات - بزيادة قدرها 30 في المئة عن الالتزام السابق لمدة أربع سنوات - مع ارتباط نحو ثلث هذه الأموال بإصلاح المنظمة.

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