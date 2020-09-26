يوسف الشريف يودع المنتصر بالله

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نعى الفنان يوسف الشريف، الفنان الكوميدي الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت 26 سبتمبر، بعد صراع مع المرض.



ونشر يوسف الشريف تغريدة بصورته، عبر حسابه عبر موقع التواصالاجتماعى "تويتر" وكتب "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحم الفنان الكبير المنتصر بالله ويصبر اهله".


توفى الفنان المنتصر بالله صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.



ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الآن، انتظارا لإنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى.

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