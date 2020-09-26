بوسي شلبي تنعي المنتصر بالله

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نعت الإعلامية بوسى شلبى لفنان الراحل "المنتصر بالله"،  فنشر تصوره له منذ قليل على موقع التواصل الاجتماعى،  عبرحسابها الشخصى إنستجرام.



وعلقت بوسي على الصورة قائلة: "البقاء لله الفنان المنتصربالله"، اءتءت التعليقات على الصورة من المتابعين لها قائلا:" ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".



وتوفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.



ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الأن، وينتظر أن يتم إنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى التي يمكث بها.



وكان الفنان الراحل المنتصر بالله تزوج من الفنانة عزيزة كساب، لكن بعد الزواج تركت الفن لتتفرغ لأسرتها وأنجبت له ثلاث بنات، فأُطلق عليه لقب أبو البنات.

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