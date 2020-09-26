بعد وفاته.. تعرف على بداية حياة المنتصر بالله الفنية وعلى ديانته

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توفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.







ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله، أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الآن، وينتظر أن يتم إنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى التي يمكث بها.





بداية وحياة المنتصر بالله



والفنان المنتصر بالله، ممثل كوميدي يدين بالديانة المسيحية ولد بالقاهرة عام 1950، وحصل علي بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجستير فنون مسرحية عام 1977





بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970، حيث اشتهر من خلال الأعمال الكوميدية مثل حضرات السادة العيال وعائلة سعيدة جدا وشارع محمد علي وعلشان خاطر عيونك ومطلوب على وجه السرعة و العالمة باشا.





وتألق دراميا وسينمائيا من خلال العديد من الأعمال الهامة منها مسلسل أرابيسك، أبناء ولكن، آن الأوان، أيام المنيرة، لن أمشي، طريق الأمس، عيون، راجل وست ستات.

