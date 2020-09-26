التصريح بدفن شاب سقط من قطار في الحوامدية

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح بدفن شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من أحد قطارات الحوامدية.





وكشفت التحقيقات، أن الشاب سقط من القطار، إثر اختلال توازنه، فسقط من القطار مما أسفر عن مصرعه في الحال.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من مدير قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط شاب من أحد القطارات بنطاق القسم.





ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقل النقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال استقلال الشاب القطار قادما من الجيزة اختل توازنه وسقط، من القطار ما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرا بإصابته.



