الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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اقترب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من استعادة خدمات نجم الفريق مرة أخرى بالمباريات المقبلة والتدريبات الجماعية، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وكانت التحاليل التي خضع لها علي لطفي حارس الفريق للكشف عن فيروس كورونا المستجد، أثبتت تعافيه الكامل من حمل الفيروس، ولكن سيخضع لتحليل "رابيد تيست" جديد، للتأكد من شفائه.

وكان الجهاز الطبي للفريق، كشف عن سلبية عينة "رابيد تيست" التي خضع لها علي لطفي قبل ساعات من مباراة طنطا، بالدوري العام

فيما استمرت نتيجة إيجابية السويسري ديفيد سيزا مدرب الفريق، ليواصل الغياب عن الفريق للمرة الرابعة، على أن يخضع خلال الأيام المقبلة لعينة أخرى.

واستبعد الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، علي لطفي عن مباراة طنطا لإخضاعه لعينة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة للتأكد من سلبية عينته.

ويلتقي الأهلي نظيره طنطا، مساء اليوم السبت على ملعب الأهلي الجديد بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

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