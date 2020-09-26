ارسال كمية من الحشيش للمعمل الكيميائي ضبطت بحوزه عاطل بأوسيم

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس عاطل أوسيم، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في مخدر الحشيس، حيث ضبط بحوزته على كمية كبيرة منه

وطلبت النيابة، ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، وكتابة تقرير واف.

القى أمن الجيزة، القبض على عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة بأوسيم، وترويجها على عملائه، وضبط بحوزته كمية من الحشيش المخدر، وبمواجهته اعترف أنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بتورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من مدينة أوسيم، والمناطق المحيطة بها، مسرحًا لمزاولة نشاطه، في ترويج مخدر الحشيش بين عملائه.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كيس يحتوي على قطع من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.


حبس ديلر الجيزة لاتجاره في مخدر الاستروكس

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في مخدر الاستروكس.

وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل لاتجاره في مخدر الاستروكس، وانه لجأ لتلك التجارة لانخفاض قيمتها والتربح السريع

وأفادت التحقيقات، أنه تم ضبط المتهم بكمية من الاستروكس وميزان حساس وهاتف محمول، ومبالغ مالية، أتناء ترويجه على عملائه بالمنطقة، فيما طلبت النيابة ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

كان تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، قبل ترويجه كمية من مخدر الاستروكس، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تم ضبط المتهم بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط عنصر إجرامى فى تجارة المواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، خاصة مخدر الاستروكس.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته أكياس صغيرة شفافة تحتوى على مخدر الاستروكس، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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