أشرف عبد الباقى ينعى الراحل المنتصر بالله

Advertisements

نعى النجم أشرف عبد الباقى الفنان الراحل المنتصر بالله الذي توفي منذ قليل بالأسكندرية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".



نشر أشرف عبد الباقى صورة الراحل المنتصر بالله، وعلق عليها قائلاً :"البقاء لله فى الفنان الكبير المنتصر بالله".







يذكر أن من أشهر أعمال الراحل التليفزيونية، "أبناء ولكن" "ايام المنيرة" "انا وانت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات :"شارع محمد على" يعتبر من أبرز الممثليين الكوميدين في جيله.